Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı Show Tv ekranlarında Cuma günleri yayınlanan Ramo dizisinin 16. bölümü dün seyircisiyle buluştu. Aksiyon ve heyecan dolu bölümüyle izleyicisinden tam not alan bölümü tekrar izlemek isteyenler veya izleyemeyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte Ramo dizisini son bölümü...

RAMO 16. BÖLÜM FULL İZLE |RAMO SON BÖLÜM İZLE

Ramo'nun 16. bölümünde Cihangir'in işaretiyle Ramo ve ailesinin peşine düşen Kürşat, Ramo için artık büyük bir tehdittir. Geri sayım başlamış, Ramo'nun ailesini kurtarması için fitil ateşlenmiştir. Sibel ve Ramo'yu bir arada gören Nehir'in şüpheleri devam ediyordur. Sibel'in Nehir'i Ramo'yla aralarında bir şeyler olmadığına ikna etmeye çalışırken Ramo için söylediği şey Nehir'i dehşete düşürür.

Ramo ve ailesini yok etmek için İstanbul'un altını üstüne getiren Kürşat ise hiç beklemediği bir anda Ramo'yu karşısında bulur. Ramo'nun bu cesur eylemi Cihangir'i şaşırtacak türdendir.

Ramo'nun son bölümünü izlemek için linke tıklayınız.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği adalet mücadelesinde Ramo en zirveye savaş açıyor. Dizide Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ ve Sacide Taşener gibi önemli oyuncular yer alıyor.