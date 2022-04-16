Ramp Kontrol Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ramp Kontrol Memuru görev tanımı nedir, Ramp Kontrol Memuru ne iş yapar, Ramp Kontrol Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ramp Kontrol Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ramp Kontrol Memuru Tanımı;

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Ramp Kontrol Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Ramp Kontrol Memuru Maaşları

Ramp Kontrol Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ramp Kontrol Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ramp Kontrol Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.22

Meslek Adı :

Ramp Kontrol Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Uçakların yük ve yolcu indirme ve bindirmelerini temin için apron sahası içindeki hareketlerini ramp kulesinden kontrol ve koordine eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ramp Kontrol Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uçakların iniş ve kalkışlarını hangi köprüden yapacağını tespit edip, iniş yapacak uçağı telsizle bildirmek,

b) Uçakların apron sahası içindeki hareketlerini kontrol etmek,

c) Sorumluluk sahası içindeki yaya, uçak ve diğer araçların trafik emniyetini sağlamak,

d) Kuleden apron sahasını gözleyerek kontrol etmek,

e) Personel arasında işbölümü yapmak,

f) Yerli ve yabancı uçak şirketlerinin uçuş tarifelerine göre köprü planlaması yapmak,

g) Uçakların kalkış ve inişlerini kuleden izleleyip, zamanında kalkmayan uçaklara kalkmama nedenini sorarak, gerekli tedbirleri almak,

h) Apron sahası içindeki uçakları ve apron sahasını televizyon ekranından izlemek,

i) Gerekli talimatları telsizle uçak personeline bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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