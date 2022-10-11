Rampa Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rampa Elemanı görev tanımı nedir, Rampa Elemanı ne iş yapar, Rampa Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rampa Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rampa Elemanı Tanımı;

__

Rampa Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Rampa Elemanı Maaşları

Rampa Elemanı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Rampa Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rampa Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8350.16

Meslek Adı :

Rampa Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemi kapaklarının emniyetli açılması için rampanın kumanda ünitesi vasıtasıyla uygun konumda bulundurulmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rampa Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?