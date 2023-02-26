Ramtin Soleimanzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramtin Soleimanzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramtin Soleimanzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramtin Soleimanzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramtin Soleimanzadeh 8 Kasım 1988 tarihinde Karaj, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رامتین سلیمان زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramtin Soleimanzadeh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramtin Soleimanzadeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ramtin Soleimanzadeh'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramtin Soleimanzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramtin Soleimanzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramtin Soleimanzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramtin Soleimanzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal Khz.

28 Kasım 2013 yılında Fajr Sepasi

31 Aralık 2015 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2016 yılında Khooneh

1 Temmuz 2017 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2018 yılında Aluminium Arak

3 Temmuz 2022 yılında Mes Rafsanjan

Ramtin Soleimanzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramtin Soleimanzadeh şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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