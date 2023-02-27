Ramush Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramush Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramush Ramadani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramush Ramadani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramush Ramadani 15 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramush Ramadani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.M.B Sportagentur GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına - tarihinde katılmıştır. Ramush Ramadani'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramush Ramadani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramush Ramadani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramush Ramadani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramush Ramadani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında KF Ulpiana

1 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

1 Eylül 2020 yılında Bilinmiyor

Ramush Ramadani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramush Ramadani şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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