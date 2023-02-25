Ramy Najjarine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramy Najjarine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramy Najjarine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramy Najjarine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramy Najjarine 23 Nisan 2000 tarihinde Sydney, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avustralya,Lübnan uyrukludur.Gerçek adı da رامي نجارين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramy Najjarine Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ramy Najjarine, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ramy Najjarine'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ramy Najjarine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramy Najjarine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramy Najjarine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramy Najjarine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2017 yılında Melbourne City

8 Ekim 2020 yılında Newcastle

30 Haziran 2021 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2021 yılında Western Sydney

7 Şubat 2023 yılında Western United

Ramy Najjarine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramy Najjarine şuan Western United FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ramy Najjarine Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Western Sydney Wanderers (-2017)

Avustralya U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

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