Ramy Sabry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramy Sabry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramy Sabry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramy Sabry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramy Sabry 5 Ocak 1987 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Rami Mohamed Sabri Mansour şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramy Sabry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R.L.S yapmaktadır. Ramy Sabry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ramy Sabry'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ramy Sabry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramy Sabry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramy Sabry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramy Sabry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2021 yılında Pharco FC

Ramy Sabry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramy Sabry şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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