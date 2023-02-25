Ramzi Abdelmoudjib Tennah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramzi Abdelmoudjib Tennah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramzi Abdelmoudjib Tennah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ramzi Abdelmoudjib Tennah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ramzi Abdelmoudjib Tennah 22 Nisan 2001 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ramzi Abdelmoudjib Tennah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramzi Abdelmoudjib Tennah, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ramzi Abdelmoudjib Tennah'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ramzi Abdelmoudjib Tennah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ramzi Abdelmoudjib Tennah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ekim 2021 yılında MC Oran U21
1 Temmuz 2022 yılında MC Oran
Ramzi Abdelmoudjib Tennah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ramzi Abdelmoudjib Tennah şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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