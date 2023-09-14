Ramzi Safuri, Antalyaspor’da

Antalyaspor, 27 yaşındaki İsrailli orta saha oyuncusu Ramzi Safuri ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ramzi Safuri, Antalyaspor’da

Antalyaspor, 27 yaşındaki İsrailli orta saha oyuncusu Ramzi Safuri ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, son olarak Hapoel Beer Sheva forması giyen 27 yaşındaki İsrailli orta saha oyuncusu Ramzi Safuri'yi kadrosuna kattı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Varol Varlı katıldı. İmza töreninde konuşan Varol Varlı, bu sezon 10. transferlerinin gerçekleştiğini belirterek, "Teknik heyetimiz, futbol komitemiz ve yönetim kurulumuzun uzun süredir takip ettiği ve transfer edilmesine onay verdiği milli bir futbolcuyu daha kadromuza kazandırdık. İsrail Milli Takımı'nın 2 gün önce Belarus ile oynadığı karşılaşmada da forma giyerek hazır ve formda olduğunu gösteren 27 yaşındaki Safuri ile kadromuzun daha da güçleneceğine, hedefimize ulaşmamızda takımımıza katkı koyacağına inanıyoruz. Taraftarlarımızın yanı sıra Türk futbol kamuoyunun da Ramzi Safuri'nin oynadığı futboldan keyif alacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İmza sonrası ilk antrenman

Ramzi Safuri ise duygularını dile getirerek, "Antalya'da olmaktan ve Antalyaspor forması giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Bütün iyi dileklerimle takımımın başarılı olması için katkıda bulunacağım" diye konuştu.

Yeni formasıyla objektiflerin karşısına ilk kez çıkan Safuri, resmi imzayı attıktan kısa bir süre sonra Antalyaspor ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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