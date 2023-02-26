Ramzi Safuri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramzi Safuri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramzi Safuri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramzi Safuri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramzi Safuri 21 Ekim 1995 tarihinde Jaffa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רמזי ספורי‎ şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramzi Safuri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ramzi Safuri'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ramzi Safuri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramzi Safuri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ramzi Safuri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramzi Safuri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hapoel Tel Aviv

11 Temmuz 2016 yılında Bnei Sakhnin

30 Haziran 2017 yılında Hapoel Tel Aviv

5 Eylül 2017 yılında H. Ashkelon

30 Ocak 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

31 Ocak 2018 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2019 yılında H. Beer Sheva

11 Şubat 2021 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2021 yılında H. Beer Sheva

Ramzi Safuri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramzi Safuri şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ramzi Safuri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Tel Aviv

İsrail takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.