Ramzy Khaled kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramzy Khaled Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramzy Khaled adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramzy Khaled Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramzy Khaled 2 Haziran 1992 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da رمزي خالد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramzy Khaled Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramzy Khaled, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ramzy Khaled'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ramzy Khaled Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramzy Khaled isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramzy Khaled Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramzy Khaled futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında El Sharkia

20 Temmuz 2014 yılında El Ittihad

2 Ocak 2016 yılında Zamalek

24 Ocak 2017 yılında El Mokawloon

30 Haziran 2017 yılında Zamalek

26 Ağustos 2017 yılında El Ittihad

30 Haziran 2018 yılında Zamalek

1 Temmuz 2018 yılında El Ittihad

17 Ocak 2019 yılında Wadi Degla

7 Eylül 2019 yılında FC Masr

19 Ocak 2020 yılında Qanah

31 Ekim 2020 yılında FC Masr

1 Kasım 2020 yılında El Raja

10 Ekim 2022 yılında Harras Hodoud

Ramzy Khaled Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramzy Khaled şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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