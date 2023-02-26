Ran Kadoch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ran Kadoch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ran Kadoch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ran Kadoch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ran Kadoch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ran Kadoch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ran Kadoch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ran Kadoch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ran Kadoch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ran Kadoch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ran Kadoch 4 Ekim 1985 tarihinde Maale Adumim şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsrail,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da רן קדוש‎ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ran Kadoch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 28 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ran Kadoch'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ran Kadoch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ran Kadoch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Ran Kadoch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ran Kadoch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında H Rishon leZion

2 Ağustos 2006 yılında Hapoel Raanana

30 Ocak 2007 yılında H Rishon leZion

31 Ocak 2007 yılında Hapoel Bnei Lod

30 Haziran 2007 yılında H Rishon leZion

5 Ağustos 2007 yılında Hakoah Amidar

1 Ekim 2007 yılında H Rishon leZion

2 Ekim 2007 yılında Ness Ziona

30 Haziran 2008 yılında H Rishon leZion

1 Temmuz 2008 yılında Barnet

1 Temmuz 2009 yılında Bnei Yehuda

5 Temmuz 2011 yılında Hapoel Haifa

18 Temmuz 2012 yılında H. Asi Gilboa

17 Ocak 2013 yılında Ness Ziona

15 Eylül 2013 yılında Kiryat Malachi

1 Ocak 2014 yılında Betar Kfar Saba

1 Temmuz 2014 yılında Bnei Sakhnin

13 Temmuz 2016 yılında H. Kfar Saba

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Yehuda

28 Ağustos 2022 yılında Hapoel Haifa

Ran Kadoch kimdir

Ran Kadoch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ran Kadoch şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Rishon leZion

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Ran Kadoch nereli

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