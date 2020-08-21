Rana Batı ve polis memurunun açıklamaları ortaya çıktı!

Tüm Türkiye'nin ve sosyal medyanın konuştuğu olay önceki gün İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Altıyol mevkinde meydana geldi. Koronavirüs salgınında korunmak için maske takmak önem arz ederken Rana Batı ve arkadaşı Zeynep Kurt'un maskesinin yüzünde takılı olmadığını ve çene altında gören polisler uyarıda bulundu. Sosyal medyada yer alan iddialara göre polisin 4-5 kez maske takması konusunda uyardığı Rana Batı polislerle tartıştı. Daha sonra çıkan arbede de Batı, polis tarafından gözaltına alındı. Polisin müdahalesi sosyal medyaya çokça paylaşıldı ve harekete geçen İstanbul Valiliği iki polisi açığa aldı.

Olayın yankılara sürerken Rana Batı, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Habere göre koronavirüs denetimlerinde maskesini çenesine takan Rana Batı ve arkadaşı Zeynep Kurt, görevli polis memurları tarafından durduruldu. Kimlik kontrolünün ardından Rana Batı iddiaya göre polis memurlarına “Siz de maske takmıyorsunuz. Çevrede takmayan dolu insan var, neden ceza yazdınız?” diyerek tepki gösterdi. Sözlü tartışmanın ardından polis ekipleri Rana Batı’yı karakola götürmek istedi. Rana Batı polis aracına binmek istemeyince arbede yaşandı. Polis, Batı’nın kollarını arkadan tutup yere yatırmaya çalıştı. Rana Batı ise direnerek ayaklarıyla polise vurdu. Bu sırada polislerden biri, belinden yakaladığı Batı’yı havaya kaldırıp yere yığdı. Yaşanan arbedeye çevredekiler de müdahale ederken, Zeynep Kurt o anları telefonuna kaydetti. İki arkadaş Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne götürülerek ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan işlem başlatıldı. Rana Batı polis ifadesinde “Polis memuru kolumu tuttu, geriye doğru çevirerek ters kelepçe yaparak çelme taktı, yere düştüm” dedi.

"DÜŞMEM İÇİN AYAKLARIMA TEKME ATTI"

Dövmecilik yaptığını söyleyen Rana Batı olaya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Sigara içtiğim için maskemi çeneme indirmiştim. Çevremde maskesiz dolu insan var. Beni durduran polisin yüzünde maske dahi yoktu. Ben ‘Sizde maske yok’ deyince sinirlendiler. İki memur da sözüm üzerine maskesini çıkarıp yüzüne taktı. Daha sonra ceza kestiler. Tepki gösterince beni gözaltına almaya çalıştı. Önce kollarımı arkadan tuttu. Yere yatırmaya çalıştı. Düşmem için ayaklarıma tekme atıyordu. Yere düşünce nefesim kesildi. ‘Tamam yapmayın, karakola geleceğim’ dememe rağmen yere yatırmaya çalışıyordu. Çevredeki insanlar müdahale etti. Ben asla polislere küfür etmedim.”

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AVUKAT: GÖRÜNTÜYÜ ALMAK İÇİN BASKI KURUYORLAR

Batı, kendisine müdahale eden iki polis memur hakkında şikayetçi olduklarını söylerken Batı'nın avukatı Ezgi Önalan da olaya ilişkin olarak, “Rana, Rıhtım Polis Merkezi’ne götürüldü. Zeynep de olay anının görüntüsünü aldığı için karakola götürülüyor. Zeynep’ten görüntüyü almak için baskı kuruyorlar. Yaklaşık 6 saat karakolda kaldılar. Müvekkillere kötü muamelede bulunan iki polis hakkında şikâyette bulunduk” diye konuştu.

POLİS MEMURU B.S.: NET OLARAK DUYACAĞIMIZ ŞEKİLDE KÜFÜR ETTİ

Rana Batı’yı gözaltına almaya çalışan polis B.S. ise ifadesinde olaya ilişkin olarak, “Maskesini takmamakta direnince kimliğini istedim. Sonra söylenerek yanımızdan ayrıldılar. Rana Batı, 5-6 metre gittikten sonra, net olarak duyacağımız şekilde küfür etti. ‘Hanımefendi niye küfür ediyorsunuz?’ dediğimde, cevap olarak orta parmağını gösterdi. Yapmış olduğu hareketle suç işlemiş olduğunu söyledim. Rana Batı, ‘Beni alamazsınız, ben suç işlemedim ki’ diye çığlık atıp kaçmaya başladı. Kaçmasını engellemek için bileğini tuttum. Defalarca tekme attı." dedi.

B.S. ifadesinde şunları kaydetti:

"Sözlü saldırının fiziksel saldırıya dönüşmesi üzerine, meslek içi eğitimlerde çağdaş savunma tekniklerinde yer alan, şüphelileri ayak koymak suretiyle ani hareketle yere yatırarak etkisiz hale getirebilecek polis taktiğini seçtim. Ben, görevim sırasında bana saldıran, beni sosyal medya platformlarında oynanmış video ve yalan yorumlarla rezil etmeye çalışan, hedef gösteren şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim.”