Randa ne demek, TDK'ya göre Randa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Randa ne demek? Randa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi randa kelimesi. Peki randa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre randa nedir, randa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RANDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Randa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Randa kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre randa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken

