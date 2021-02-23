Randevu Sistemi devre dışı kalınca tırlar Kapıkule'de sıraya dizildi

Kapıkule, dünyanın ikinci büyük ve Avrupa'nın en büyük kara sınırı olması ile ön plana çıkıyor. Binlerce tır şoförünün sürekli olarak kullandığı Kapıkule, ihracat yükünün büyük payını sırtlanıyor. Bu özellikleri ile ön plana çıkan Kapıkule'de uygulanan Sanal Sıra Sistemi, tır geçişinde yaşanan yoğunluğunun rahatlamasını sağlamıştı. Bazı sorunlara yol açtığından dolayı sistemin durdurulması şoförlerin tekrar bekleme mücadelesi vermesine yol açtı. RSS sürecindeki memnuniyetlerini dile getiren tır şoförleri, bu sistemin tekrar açılmasını istiyor.

İhracat alanında kahraman olarak bilinen tır şoförleri, Gümrük ve Turizm İşletmeleri tarafından Kapıkule tesislerinde sunduğu hizmetten fazlasıyla memnun kaldıklarını bildiriyorlar. Tesiste kullanılan 'sıramatik' geçiş sistemi ile son yıllarda yaşanan acımasız kuyrukların azalması sağlanmıştı. Fakat bu sistemin devre dışı bırakılması, yaşanan sorunların tekrar gün yüzüne çıkmasına neden oldu ve tır şoförler bekleyişlerine devam etmeye başladı.

Tır şoförleri, devletin onları desteklediğini ve sıkıntılarının olmadığını ifade etseler de RSS'nin tekrar açılmasını istediklerini belirttiler. 16 yıldır uluslararası hatta şoförlük yapan Emin Sarıkaya, "Yükümüzü Eskişehir’den aldım. Paris’e gidiyorum. 25 saat termokin sahada bekledik, orada dinlendik, aracımız ‘yat’ verdi. Orada alışverişlerimizi yaptık. Gece 03.00’da mesaj geldi, şimdi dozvola sahasına girdik. Şu an 12 saat oldu, az sonra sıranın bize geldiği için makinemiz ötecek. Yolumuza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı. Bundan önce yollarda perişan olduklarını ama artık her tarafın tertemiz olduğunu ve memnun olduklarını vurgulayan Sakarya, önceden tako problemi yaşandığını ama şimdi devletin kendilerine yardımcı olduğunu da sözlerinde yer verdi.

RSS'nin tekrar gelmesini dilediklerini ve bunun faydalı olduğunu düşündüklerini ifade eden Emin Sarıkaya, "RSS sistemi daha iyiydi, ‘niye’ dersen; mesele aracımız İstanbul’da gümrük yapılıyordu. T1’mizi elimize alıyorduk. RSS’nin programını yüklemiştik. T1’mizi giriyorduk, mesela diyorduk ki, ‘2 gün sonra saat 17.00’da Kapıkule’de olun’ diyordu. Biz de İstanbul’da dinleniyorduk." şeklinde konuştu. Kapıkule'ye geldiklerinde ise ihtiyaçlarını giderdiklerini ve yoğunluğun gidişatına göre içeri girdiklerini vurguladı.

Tır şoförlüğü yapmaya 20 yıldır devam eden Tamer Tozaner de yaklaşık olarak 2 gündür beklediklerini ifade etti. RSS'nin çok faydalı bir sistem olduğunu fakat bazı kişilerin bunu yanlış kullandığını da vurguladı. Tozaner, "Bu şoförlerimizin bilinçsizliğinden oluştu. Aslında biraz da kötü oldu. Ama normalde iyi bir uygulamaydı. Fakat bunu biz kullanamadık." ifadelerine yer verdi. Randevulu Sanal Sistemi'nin açılmasını istediklerini vurgulayan tır şoförleri, Kapıkule'deki bekleyişlerine devam ediyor.

RANDEVULU SANAL SIRA SİSTEMİ NEDİR?

Randevulu Sanal Sıra Sistemi, Ticaret Bakanlığı'nın 180 Günlük İcraat Programları kapsamında hazırlanmıştır. Bu sıra sistemi, program kapsamındaki 17 adet eylem arasında bulunuyordu ve Cumhurbaşkanlığı tarafınca kontrol ediliyordu. Tır şoförlerinin randevu alarak geçişlerini yapmasını sağlayan bu sistem, 13 Temmuz 2020 tarihinde pilot bölge olarak seçilen Kapıkule'de 1 ay süre ile sistem alınmıştır. Tır yoğunluğunun azalmasını sağlayan bu sistem, beraberinde bazı sorunlara da yol açtı. Sistem, altyapıda oluşan eksiklerin giderilmesi için 16 Ekim 2020 tarihinde devre dışı bırakıldı.