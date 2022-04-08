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  3. Randevu verilmemesine rağmen gitti, kapıda kaldı! Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı

Randevu verilmemesine rağmen gitti, kapıda kaldı! Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı

Son dakika... Et ve Süt Kurumunun kendisine randevu vermemesine karşın kuruma giden CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu binaya alınmadı.

Daha önce Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığına baskın yapar gibi giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda," Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış." ifadelerini kullanarak Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıklamıştı.

 

 

İÇERİ ALINMADI, BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Randevusu olmadan saat 10.00 sıralarında kadın milletvekilleriyle kuruma gelen Kemal Kılıçdaroğlu, özel güvenlik görevlisiyle konuştu. Görevli Kılıçdaroğlu'nu içeri alamayacağını söyledi.  Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo basın açıklaması yaptıktan sonra kurumdan ayrıldı. 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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