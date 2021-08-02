" Randevusuz aşı olunuyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu mu? e nabız... " sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından halen merak ediliyor. Peki Randevusuz aşı olunuyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu mu? e nabız...

RANDEVUSUZ AŞI OLUNUYOR MU? RANDEVU ALMADAN AŞI OLUNUR MU MU? E NABIZ...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini attığı tweetle rica etti. Koca, Sinovac'ta aksama olmadığını da belirtti.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok." dedi.