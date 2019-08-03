"Randıman" filmi Ordu’da çekiliyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulunca değerlendirilen 394 projeden biri olan "Randıman'ın çekimlerine başlandı.

İlçenin Tekkiraz Mahallesi'nde çekimlerine 60 kişilik bir ekiple başlanılan sinema filmi bakanlık tarafından toplamda 9 milyon 250 bin lira destek verilen 13 yönetmenin projesi arasına girerek Ünye'de bir ilki gerçekleştirdi. Ünyeli Yönetmen Mehmet Hoşnut'un "Randıman" adlı filmi "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projesi"nde 13 yönetmen arasında seçilerek başarıya imza atan uzun metrajlı sinema filmi olarak dikkat çekmişti.

Çekimlerine hızlı bir şekilde devam eden ekibin arasında ünlü isimler de yer alıyor. Proje hakkında konuşan filmin yönetmeni ve yapımcısı Mehmet Hoşnut, "Biz ilk önce bu işe başladığımızda bölge halkımızın ve kültürümüzün ön plana çıkmasını istedik. Artık ilçemizde sinema gibi filmlerin başlaması adına beyaz perdelerde ön plana çıkması bakımından böyle bir proje ile yol çıktık. Burada bütün ekibimizde buradaki ortamın atmosferine çok alıştılar. Hava şartlarının durumuna göre 21 gün içerisinde çekimlerimizi tamamlamayı düşünüyoruz. İki ay önce senaristimiz Kerim Aydemir bu filmde oynayacak oyuncularımızla başından itibaren planlarını yaparak ona göre bir hazırlık aşamasını gerçekleştirdik. Tabii tecrübeli oyuncularımızın da senaryoyu görmesiyle beraber onlarda Ünye'yi merak ettiklerini söylediler. Burada oyunlarımıza başladığımızda tecrübeli oyuncularımızda şive olayıyla karşı karşıya geldiler. Ancak yöre halkımızın ve ekibimizin desteğiyle de bu sıkıntıyı atlatmış olduk. Tabii burada "Randıman" isminin fındığın randıman verimliliği değil de birazda işe komedi katarak senaryo içerisindeki olayın Randıman'ından bahsediyoruz. Filmimiz biraz dram ve aşk içerdiği için insanlarımızla bir bütünleşeceğine inanıyoruz. Filmimiz yayınlandığı zamanda hemşehrilerimizin bizlere vereceği en büyük desteğin sinemada olacağını düşünüyoruz" dedi.

Filmin senaristi olan Kerim Aydemir, "Bugün Randıman çifte kavrulmuş aşk hikayesi adlı filmimizin setindeyiz. Yaklaşık 15 gün daha Tekkiraz Mahallesi'nde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çekimlerimiz hava şartlarına bağlı olarak güzel geçiyor. Tabii ki amacımız çalışmalarımızın hızlı bir şekilde bitmesini hedefliyoruz. Karadeniz'in geçim kaynağı olan fındığı beyaz perdede görecek olmamız bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tabii film çıktığında Türkiye'nin doğusundan batısına her yerde izlemiş olacağız. Sıcak bir aile filmi olarak beyaz perdede olması Ünyemiz adına gurur verici bir çalışmadır."diye konuştu.

Filmin çalışmasına destek sunan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası da çalışmaları yerinde inceledi. Ekip çalışanlarına Ünye ve Ordu'nun tanıtımı için teşekkür eden Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Ünye'nin tanıtımı açısından 60 kişilik bir ekibin burada sıcak havanın altında çıkaracağı projeyi şimdiden taktir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Filmin çekimlerinde ise Cezmi Baskın, Feriha Eyüboğlu, Yağmur Ün, Berivan Edebali ve Salih Kalyon gibi ünlü isimlerde yer alacak.

Kaynak: İHA