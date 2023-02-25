Randy Dwumfour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randy Dwumfour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Randy Dwumfour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Randy Dwumfour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Randy Dwumfour 23 Kasım 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Randy Dwumfour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alpha sports Management Ltd. yapmaktadır. Randy Dwumfour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Randy Dwumfour'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Randy Dwumfour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Randy Dwumfour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Randy Dwumfour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Randy Dwumfour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2020 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında KF Skënderbeu

Randy Dwumfour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Randy Dwumfour şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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