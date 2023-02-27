Randy Giargiana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randy Giargiana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Randy Giargiana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Randy Giargiana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Randy Giargiana 22 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Randy Giargiana Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IF-Agency yapmaktadır. Randy Giargiana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Randy Giargiana'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Randy Giargiana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Randy Giargiana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Randy Giargiana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Randy Giargiana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sprimont

1 Temmuz 2017 yılında RFC Seraing

31 Ağustos 2017 yılında RFC Lüttich

11 Ağustos 2020 yılında FC Wiltz 71

Randy Giargiana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Randy Giargiana şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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