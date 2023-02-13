Randy Nteka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randy Nteka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Randy Nteka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Randy Nteka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Randy Nteka 6 Aralık 1997 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Fransa,Angola uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Randy Nteka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballers Management Group yapmaktadır. Randy Nteka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Randy Nteka'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Randy Nteka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r.nteka91/

Randy Nteka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Randy Nteka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Randy Nteka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Randy Nteka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Rayo B

1 Temmuz 2017 yılında Fuenlabrada B

1 Ocak 2018 yılında CF Fuenlabrada

28 Temmuz 2021 yılında Rayo Vallecano

31 Ocak 2023 yılında Elche CF

30 Haziran 2023 yılında Rayo Vallecano

Randy Nteka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Randy Nteka şuan Elche CF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Betis San Isidro

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.