Ranet Ristikivi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ranet Ristikivi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ranet Ristikivi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ranet Ristikivi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ranet Ristikivi 19 Kasım 2000 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ranet Ristikivi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ranet Ristikivi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ranet Ristikivi'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ranet Ristikivi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ranet Ristikivi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ranet Ristikivi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ranet Ristikivi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Pärnu JK

1 Ocak 2018 yılında Pärnu JK II

1 Ocak 2019 yılında Pärnu JK

1 Ocak 2020 yılında Pärnu Vaprus

Ranet Ristikivi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ranet Ristikivi şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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