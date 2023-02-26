Ranga Chivaviro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ranga Chivaviro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ranga Chivaviro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ranga Chivaviro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ranga Chivaviro 21 Kasım 1992 tarihinde Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Ranga Piniel Chivaviro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ranga Chivaviro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ranga Chivaviro'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ranga Chivaviro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ranga Chivaviro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ranga Chivaviro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ranga Chivaviro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Witbank Spurs

1 Ocak 2016 yılında All Stars

23 Ağustos 2016 yılında FC Cape Town

5 Temmuz 2018 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2019 yılında TS Sporting

1 Ocak 2020 yılında Baroka FC

17 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

20 Mart 2021 yılında KF Trepca 89

17 Eylül 2021 yılında Venda

20 Ağustos 2022 yılında Marumo

Ranga Chivaviro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ranga Chivaviro şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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