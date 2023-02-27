Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rangel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rangel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rangel 29 Aralık 1994 tarihinde Alvorada şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Rangel Nunes Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rangel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Carreira Esportiva yapmaktadır. Rangel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rangel'nin Riga FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rangel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_lucasrangel94/

Rangel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rangel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rangel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rangel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2016 yılında Londrina-PR

30 Haziran 2016 yılında FK Kukësi

18 Temmuz 2017 yılında SV Kapfenberg

10 Temmuz 2018 yılında KuPS

20 Ocak 2021 yılında Adana Demirspor

20 Nisan 2021 yılında KuPS

31 Ağustos 2021 yılında Vorskla Poltava

21 Mart 2022 yılında Sabah FK

30 Haziran 2022 yılında Vorskla Poltava

17 Temmuz 2022 yılında Riga

Rangel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rangel şuan Riga FC takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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