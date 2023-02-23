Rangelo Janga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rangelo Janga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rangelo Janga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rangelo Janga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rangelo Janga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rangelo Janga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rangelo Janga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rangelo Janga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rangelo Janga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rangelo Janga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rangelo Janga 16 Nisan 1992 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Rangelo Maria Janga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rangelo Janga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rangelo Janga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rangelo Janga'nin CFR Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rangelo Janga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rangelo Janga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rangelo Janga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rangelo Janga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Willem II/RKC-19

1 Ocak 2011 yılında Willem II

1 Ocak 2012 yılında Excelsior

30 Haziran 2012 yılında Willem II

1 Temmuz 2012 yılında Excelsior

16 Ağustos 2014 yılında Omon. Aradippou

18 Ağustos 2015 yılında FC Dordrecht

1 Temmuz 2016 yılında AS Trencin

10 Ocak 2018 yılında KAA Gent

20 Temmuz 2018 yılında FC Astana

17 Şubat 2020 yılında FC Lugano

4 Ağustos 2020 yılında FC Astana

22 Ağustos 2020 yılında NEC Nijmegen

30 Haziran 2021 yılında FC Astana

7 Temmuz 2021 yılında Apol. Limassol

30 Haziran 2022 yılında FC Astana

14 Temmuz 2022 yılında Apol. Limassol

31 Ağustos 2022 yılında CFR Cluj

Rangelo Janga kimdir

Rangelo Janga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rangelo Janga şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Excelsior Maassluis, Excelsior, Willem II/RKC

Rangelo Janga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Curaçao takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 13 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rangelo Janga nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Kenan Hebibovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Hebibovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kenan Hebibovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Hebibovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Biser Bonev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Biser Bonev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Biser Bonev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Biser Bonev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elvir Durakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvir Durakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elvir Durakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvir Durakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dzhuneyt Yashar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhuneyt Yashar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dzhuneyt Yashar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhuneyt Yashar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"