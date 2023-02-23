Rangelo Janga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rangelo Janga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rangelo Janga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rangelo Janga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rangelo Janga 16 Nisan 1992 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Rangelo Maria Janga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rangelo Janga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rangelo Janga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rangelo Janga'nin CFR Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rangelo Janga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rangelo Janga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rangelo Janga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rangelo Janga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Willem II/RKC-19

1 Ocak 2011 yılında Willem II

1 Ocak 2012 yılında Excelsior

30 Haziran 2012 yılında Willem II

1 Temmuz 2012 yılında Excelsior

16 Ağustos 2014 yılında Omon. Aradippou

18 Ağustos 2015 yılında FC Dordrecht

1 Temmuz 2016 yılında AS Trencin

10 Ocak 2018 yılında KAA Gent

20 Temmuz 2018 yılında FC Astana

17 Şubat 2020 yılında FC Lugano

4 Ağustos 2020 yılında FC Astana

22 Ağustos 2020 yılında NEC Nijmegen

30 Haziran 2021 yılında FC Astana

7 Temmuz 2021 yılında Apol. Limassol

30 Haziran 2022 yılında FC Astana

14 Temmuz 2022 yılında Apol. Limassol

31 Ağustos 2022 yılında CFR Cluj

Rangelo Janga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rangelo Janga şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rangelo Janga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Excelsior Maassluis, Excelsior, Willem II/RKC

Curaçao takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 13 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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