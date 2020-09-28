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Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray'ın Avrupa macerası devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Play-Off turunda Rangers ile karşılaşacak. Peki, Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bu sezon Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, gruplara kalmak için son maçına çıkıyor. Şu ana kadar iki ön eleme maçı oynayan sarı-kırmızılılar sırasıyla, Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i elemişti. Play-Off turunda ise İskoçya'nın önemli takımlarından Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak mücadele, taraftarların merakında. Peki, Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

RANGERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu maçında Rangers ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya gelecek. 1 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Ibrox Park stadıında oynanacak mücadeleyi Letonyalı hakem, Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın bütün UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarının yayıncısı olan D-Smart, Rangers - Galatasaray maçını da yayınlayacak. Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak mücadele, Spor Smart kanalından izleyicilerle buluşacak. Spor Smart kanalını izlemek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

SPOR SMART kaçıncı kanalda? Nasıl izlenir? Spor Smart frekansSPOR SMART kaçıncı kanalda? Nasıl izlenir? Spor Smart frekans

RANGERS - GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Rangers - Galatasaray maçı, Türkiye'de Spor Smart kanalından yalnızca D-Smart üyelerine açık bir şekilde izlenebilecek. Karşılaşmayı, yurt dışında bulunan bazı kanallardan şifresiz izleyebilirsiniz. Bu kanalların şu an için CBC Sports, WinSports ve İdman TV olduğu tahmin ediliyor. Karşılaşma tarihi yaklaştığında bu konu hakkında net bilgiler gelecektir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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