Raniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raniel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raniel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raniel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raniel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raniel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raniel 11 Haziran 1996 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raniel Santana de Vasconcelos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raniel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dut's Mkt yapmaktadır. Raniel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 16 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Raniel'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Raniel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raniel/

Ranielboyu ve yaşı kaç

Raniel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raniel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raniel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raniel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Haziran 2016 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2016 yılında Santa Cruz

25 Ocak 2017 yılında Cruzeiro

5 Temmuz 2019 yılında São Paulo

16 Aralık 2019 yılında Santos FC

19 Ocak 2022 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2022 yılında Santos FC

Raniel kimdir

Raniel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raniel şuan Santos FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Raniel nereli

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