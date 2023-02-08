Raniele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raniele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raniele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raniele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raniele 31 Aralık 1996 tarihinde Baixa Grande şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raniele Almeida Melo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raniele Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raniele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raniele'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Raniele Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raniele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raniele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raniele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2017 yılında Taubaté-SP

31 Aralık 2018 yılında Ferroviária

11 Ocak 2019 yılında Penapolense-SP

3 Mayıs 2019 yılında Ferroviária

13 Aralık 2019 yılında Portuguesa

30 Nisan 2020 yılında Ferroviária

20 Temmuz 2020 yılında Jacuipense-BA

3 Aralık 2020 yılında Ferroviária

7 Aralık 2020 yılında Jacuipense-BA

7 Aralık 2020 yılında Botafogo-SP

18 Şubat 2021 yılında Jacuipense-BA

19 Şubat 2021 yılında EC Bahia B

31 Aralık 2021 yılında Jacuipense-BA

21 Ocak 2022 yılında Avaí FC

31 Aralık 2022 yılında Jacuipense-BA

1 Ocak 2023 yılında Avaí FC

Raniele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raniele şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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