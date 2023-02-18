Ranko Jokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ranko Jokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ranko Jokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ranko Jokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ranko Jokic 22 Nisan 1999 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ранко Јокић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ranko Jokic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ranko Jokic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ranko Jokic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ranko Jokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ranko Jokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ranko Jokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ranko Jokic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2018 yılında Graficar

31 Aralık 2018 yılında Kızılyıldız U19

30 Ocak 2019 yılında FK Backa

15 Temmuz 2019 yılında Radnik

Ranko Jokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ranko Jokic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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