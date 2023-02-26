Ransford Koufie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ransford Koufie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ransford Koufie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ransford Koufie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ransford Koufie 21 Ağustos 2002 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ransford Koufie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hustle Sport yapmaktadır. Ransford Koufie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ransford Koufie'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ransford Koufie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ransford Koufie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ransford Koufie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ransford Koufie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2018 yılında Golden Kick SC

1 Ocak 2020 yılında King Faisal

30 Temmuz 2020 yılında Golden Kick SC

25 Ocak 2023 yılında King Faisal

30 Haziran 2023 yılında Golden Kick SC

Ransford Koufie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ransford Koufie şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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