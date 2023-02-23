Raoul Cristea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raoul Cristea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raoul Cristea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raoul Cristea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raoul Cristea 4 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raoul Cristea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Raoul Cristea'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raoul Cristea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raoul Cristea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raoul Cristea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raoul Cristea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2022 yılında Metaloglobus

13 Şubat 2023 yılında Concordia

Raoul Cristea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raoul Cristea şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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