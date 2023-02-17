Raoul Kenne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raoul Kenne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raoul Kenne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raoul Kenne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raoul Kenne 25 Mart 1994 tarihinde Enongal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Raoul Kenne Prisse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raoul Kenne Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raoul Kenne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 18 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Raoul Kenne'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Raoul Kenne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kennejr6/

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Raoul Kenne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raoul Kenne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Raoul Kenne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raoul Kenne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında KAS Eupen

10 Ağu 2017 yılında RFC Lüttich

18 Temmuz 2018 yılında Patro Eisden

Raoul Kenne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raoul Kenne şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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