Rapçi Çağatay Akman: kitabımda kendimi anlattım

BURSA'da video paylaşım sitesi YouTube'de 279 milyon kez tıklanan "Gece Gölgenin Rahatına Bak" rap şarkısı ile tanınan müzisyen Çağatay Akman, AVM'de "Nasıl Çağatay Akman oldum" kitabı için imza günü düzenledi.

Bursa'daki AVM'de "Nasıl Çağatay Akman oldum" kitabı için imza günü düzenleyen Çağatay Akman, internette milyonlarca kez görüntülenen "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısını söyleyerek mini konser verdi. Çağatay Akman, kendi şarkısının yanı sıra çeşitli şarkıları da seslendirerek, imza gününe katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı. "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısının farklı bir versiyonunu da söyleyen Akman, konserini tamamlayarak sahneyi terk etti.

'NASIL ÇAĞATAY AKMAN OLDUM'

Şarkıcı Çağatay Akman'ın verdiği mini konserin ardından yeni çıkardığı "Nasıl Çağatay Akman Oldum" kitabını alanlar imza kuyruğuna girdi. Kitapları imzalayan Akman, hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Konserden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çağatay Akman," Bursa'ya daha önce geldim, gezdim çok güzel. Bu yeni çıkardığım kitap'ta yani "Nasıl Çağatay Akman Oldum" kitabında, kendi hayatımı anlattım nasıl sıfırdan bu noktaya kadar geldiğimi yazdım" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA