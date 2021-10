Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanan O Ses Rap programında Hadise, Eypio ve Mero ile birlikte jüri üyeliği yapan Murda'nın önceki gün onser için havalimanında gözaltına alındığı söylendi. Bunun üzerine Rapçi Murda gözaltına mı alındı? Murda neden gözaltına alındı? soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Rapçi Murda'nın gözaltına alınıp alınmadığı merak ediliyor. “Duman”, “Pahalı” ve “Eh baba” isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen ‘Murda’ lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak dün adliyeye sevk edildi. Önder Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

KIZINI KAYBETMİŞTİ

İkinci kızı vefat eden Murda sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu sözlere yer vermişti:

"Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demekki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbım ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle bendende bi parça götürdüm yanında. Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve Babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım."