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  3. Rapçiler arasında gerginlik! Çakal'ın benzetmesi Sefo'yu kızdırdı! 'Salakmışım' göndermesi sosyal medyaya damga vurdu! 

Rapçiler arasında gerginlik! Çakal'ın benzetmesi Sefo'yu kızdırdı! 'Salakmışım' göndermesi sosyal medyaya damga vurdu! 

'Bilmem mi' şarkısıyla daha çok kişiye ulaşan ve Altın Kelebek'te ödül kazanan rapçi Sefo, son zamanlarda Twitter'daki bir mizah akımının Çakal'a uyarlanmış halini instagram hikâyesinde paylaştı. "Salakmışım, Affettim'i Mahvettim'e benzetecek kadar salakmışım" yazarak dikkatleri üzerine çekti.

Rapçiler arasında gerginlik! Çakal'ın benzetmesi Sefo'yu kızdırdı! 'Salakmışım' göndermesi sosyal medyaya damga vurdu!  116

Sefo olarak tanınan Seyfullah Sığır, çıkardığı şarkıların yanında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeyi başarıyor. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başlayan Sefo 'Derdi Ne?' şarkısıyla daha çok kişi tarafından tanınmaya başlasa da dönüm noktası 'Bilmem mi' oldu.