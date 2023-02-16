Raphael Assibey Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Assibey Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Assibey Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Assibey Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Assibey Mensah 31 Ağu 1999 tarihinde Leipzig şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Assibey Mensah Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Funke Spielerberatung yapmaktadır. Raphael Assibey Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Raphael Assibey Mensah'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raphael Assibey Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Assibey Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Assibey Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Assibey Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2016 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2016 yılında Brentford B

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2018 yılında Schott Mainz

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg II

31 Ağu 2022 yılında FSV Zwickau

Raphael Assibey Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Assibey Mensah şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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