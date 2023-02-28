Raphael Ayagwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Ayagwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Ayagwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Ayagwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Ayagwa 13 Şubat 1998 tarihinde Gboko, Benue State şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Raphael Viashima Ayagwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Ayagwa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2A Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Raphael Ayagwa'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Raphael Ayagwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Ayagwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Ayagwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Ayagwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2017 yılında Plateau United

15 Ağustos 2018 yılında Lillestrøm

25 Haziran 2019 yılında Lobi Stars

11 Ocak 2020 yılında Tulsa

1 Aralık 2021 yılında Lobi Stars

10 Ekim 2022 yılında Aswan SC

Raphael Ayagwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Ayagwa şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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