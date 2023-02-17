Raphael Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Bauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Bauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Bauer 15 Kasım 2005 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Bauer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Raphael Bauer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raphael Bauer'nin SV Horn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raphael Bauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Bauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Bauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Bauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Kottes Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Martinsberg Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Zwettl Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Horn Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında Horn II

1 Ocak 2023 yılında SV Horn

Raphael Bauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Bauer şuan SV Horn takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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