Raphael Borges Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Borges Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Borges Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Borges Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Borges Rodrigues 11 Eylül 2003 tarihinde Maastricht şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avustralya,Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Borges Rodrigues Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raphael Borges Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 9 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Raphael Borges Rodrigues'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raphael Borges Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Borges Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Borges Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Borges Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2019 yılında Melbourne City

Raphael Borges Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Borges Rodrigues şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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