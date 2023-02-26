Raphael Chukwurah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Chukwurah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raphael Chukwurah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raphael Chukwurah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Raphael Chukwurah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Chukwurah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raphael Chukwurah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Chukwurah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Chukwurah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Chukwurah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Chukwurah 17 Mayıs 1992 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ukwubile Raphael Chukwurah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Chukwurah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MH Sportsmanagement yapmaktadır. Raphael Chukwurah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marijampole City futbol takımında oynamaktadır. Marijampole City takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Raphael Chukwurah'nin Marijampole City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raphael Chukwurah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Chukwurah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Raphael Chukwurah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Chukwurah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Chkherimela

1 Ocak 2014 yılında Merani Martvili

30 Haziran 2014 yılında Chkherimela

1 Ocak 2015 yılında FC Alazani

30 Haziran 2015 yılında Chkherimela

1 Ocak 2016 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2017 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2018 yılında FC Merani

1 Ağustos 2018 yılında Rustavi

1 Ocak 2019 yılında FC Merani

30 Temmuz 2019 yılında Torpedo Kutaisi

28 Ocak 2020 yılında FC Telavi

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Batumi

3 Ağustos 2021 yılında FC Telavi

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

5 Temmuz 2022 yılında FC Telavi

20 Şubat 2023 yılında Marijampole C.

Raphael Chukwurah kimdir

Raphael Chukwurah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Chukwurah şuan Marijampole City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raphael Chukwurah nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yaroslav Kotlyarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Kotlyarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yaroslav Kotlyarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Kotlyarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaspar Kruusement kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspar Kruusement Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaspar Kruusement kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspar Kruusement Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Fastov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Fastov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Fastov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Fastov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aiden Madisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiden Madisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aiden Madisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiden Madisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi