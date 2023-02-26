Raphael Chukwurah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Chukwurah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Chukwurah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Chukwurah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Chukwurah 17 Mayıs 1992 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ukwubile Raphael Chukwurah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Chukwurah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MH Sportsmanagement yapmaktadır. Raphael Chukwurah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marijampole City futbol takımında oynamaktadır. Marijampole City takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Raphael Chukwurah'nin Marijampole City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raphael Chukwurah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Chukwurah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Chukwurah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Chukwurah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Chkherimela

1 Ocak 2014 yılında Merani Martvili

30 Haziran 2014 yılında Chkherimela

1 Ocak 2015 yılında FC Alazani

30 Haziran 2015 yılında Chkherimela

1 Ocak 2016 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2017 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2018 yılında FC Merani

1 Ağustos 2018 yılında Rustavi

1 Ocak 2019 yılında FC Merani

30 Temmuz 2019 yılında Torpedo Kutaisi

28 Ocak 2020 yılında FC Telavi

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Batumi

3 Ağustos 2021 yılında FC Telavi

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

5 Temmuz 2022 yılında FC Telavi

20 Şubat 2023 yılında Marijampole C.

Raphael Chukwurah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Chukwurah şuan Marijampole City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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