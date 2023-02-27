Raphael De Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael De Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael De Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael De Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael De Sousa 5 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael De Sousa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Raphael De Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Raphael De Sousa'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raphael De Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael De Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael De Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael De Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında A. Aachen II

1 Temmuz 2014 yılında F91 Dudelange

5 Ocak 2016 yılında Vict. Rosport

30 Haziran 2017 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2017 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2018 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2019 yılında E. Ettelbrück

Raphael De Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael De Sousa şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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