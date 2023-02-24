Raphael Dwamena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Dwamena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Dwamena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Dwamena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Dwamena 12 Eylül 1995 tarihinde Nkawkaw, Eastern Region şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Dwamena Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Raphael Dwamena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raphael Dwamena'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raphael Dwamena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RaphaelDwamena

http://www.instagram.com/raphivani1

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Raphael Dwamena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Dwamena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raphael Dwamena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Dwamena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RB Ghana

1 Ocak 2014 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2014 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2016 yılında A. Lustenau

27 Ocak 2017 yılında FC Zürich

7 Ağustos 2018 yılında Levante

16 Temmuz 2019 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2020 yılında Levante

20 Ağustos 2020 yılında Vejle BK

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Blau Weiss Linz

3 Ağustos 2022 yılında BSC Old Boys

1 Ocak 2023 yılında KF Egnatia

Raphael Dwamena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Dwamena şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Raphael Dwamena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 11 numaralı formasıyla 11 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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