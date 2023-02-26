Raphael Essien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Essien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Essien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Essien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Essien 2 Şubat 1987 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Essien Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Raphael Essien'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raphael Essien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Essien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Essien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Essien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Real Tamale

1 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Eleven Wonders

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Elmina Sharks

1 Ekim 2021 yılında Tamale City

Raphael Essien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Essien şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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