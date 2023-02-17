Raphael Galle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Galle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Galle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Galle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Galle 29 Ağu 1999 tarihinde Innsbruck şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Galle Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4FC yapmaktadır. Raphael Galle, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raphael Galle'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Raphael Galle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Galle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Galle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Galle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2017 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker

27 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Raphael Galle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Galle şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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