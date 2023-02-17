Raphael Hofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Hofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Hofer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Hofer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Hofer 14 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Hofer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Raphael Hofer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Raphael Hofer'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raphael Hofer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Hofer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Hofer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Hofer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ried Altyapı

19 Aralık 2016 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

Raphael Hofer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Hofer şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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