Raphael Holzhauser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Holzhauser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Holzhauser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Holzhauser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Holzhauser 16 Şubat 1993 tarihinde Wiener Neustadt şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Holzhauser Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOODWIN SPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Raphael Holzhauser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raphael Holzhauser'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raphael Holzhauser Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/raphaa26/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/Holzhauser1993

Raphael Holzhauser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Holzhauser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raphael Holzhauser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Holzhauser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında Rapid U15

1 Temmuz 2008 yılında Rapid U17

1 Temmuz 2009 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2010 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2012 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2013 yılında Augsburg

30 Haziran 2014 yılında Stuttgart

22 Ocak 2015 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2018 yılında Grasshoppers

2 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Beerschot V.A.

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven

11 Ocak 2023 yılında 1860 München

30 Haziran 2023 yılında OH Leuven

Raphael Holzhauser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Holzhauser şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raphael Holzhauser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ATSV Teesdorf (-2003), SK Rapid Wien (2003-2009), VfB Stuttgart (2009-2010)

Avusturya takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 11 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.