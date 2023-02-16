Raphael Koczor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Koczor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Koczor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Koczor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Koczor 17 Ocak 1989 tarihinde Racibórz şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Kaczor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Koczor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Raphael Koczor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Raphael Koczor'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raphael Koczor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raphkocz1/

Raphael Koczor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Koczor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Koczor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Koczor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında VfL Bochum Alt.

1 Temmuz 2004 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2005 yılında Duisburg U17

1 Temmuz 2006 yılında Duisburg U19

1 Temmuz 2008 yılında MSV Duisburg II

1 Temmuz 2009 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2010 yılında Rot Weiss Ahlen

1 Temmuz 2011 yılında Spfr. Siegen

1 Temmuz 2013 yılında Viktoria Köln

30 Ocak 2014 yılında Hessen Kassel

30 Haziran 2014 yılında Viktoria Köln

1 Temmuz 2014 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2019 yılında TSV Steinbach

1 Temmuz 2021 yılında RW Essen

Raphael Koczor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Koczor şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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