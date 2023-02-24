Raphael Leai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Leai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Leai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Leai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Leai 9 Eylül 2003 tarihinde Honiara şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Salomon Adalari uyrukludur.Gerçek adı da Raphael Ohanua Lea'i şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Leai Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raphael Leai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raphael Leai'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raphael Leai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Leai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Leai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Leai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Marist FC

1 Ocak 2019 yılında W. Phoenix Alt.

1 Ocak 2020 yılında Henderson Eels

29 Ocak 2023 yılında Velez Mostar

Raphael Leai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Leai şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Raphael Leai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Solomon Adaları takımında 20 numaralı formasıyla 17 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

Solomon Adaları U17 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 8 gol atmıştır.

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