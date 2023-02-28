Raphael Ohin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Ohin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Ohin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Ohin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Ohin 25 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Ohin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 10 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Raphael Ohin'nin Valour FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Raphael Ohin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Ohin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Ohin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Ohin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2019 yılında Valour FC

Raphael Ohin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Ohin şuan Valour FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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