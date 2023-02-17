Raphael Radtke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Radtke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Radtke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Radtke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Radtke 4 Mart 2002 tarihinde Cham şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Raphael Tobias Radtke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Radtke Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asmantra Sports yapmaktadır. Raphael Radtke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raphael Radtke'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raphael Radtke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Radtke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Radtke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Radtke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U17

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2020 yılında Luzern U21

9 Ağu 2021 yılında SC Buochs

22 Mart 2022 yılında Luzern U21

17 Ocak 2023 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2023 yılında Luzern U21

Raphael Radtke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Radtke şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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